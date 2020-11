Rinnovato il consiglio di istituto del Parentucelli-Arzelà

Sarzana - Val di Magra - Dopo le votazioni che si sono svolte in forma telematica fra domenica e lunedì, sono stati proclamati oggi i nuovi rappresentanti, nelle diverse componenti, del consiglio di istituto del Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Per quanto riguarda i genitori, la sfida a due è stata vinta dalla lista “Noi von ls scuola.. noi per la scuola” (141 voti) su “Parentucelli-Arzelà nel cuore” (119 voti), con gli eletti Emilia Amato (89) e Angelicchio Francesca (69) per la prima, e Andrea Pizzuto (60) e Luciana Pittameglio (50) per la seconda.

Per la componente docenti entrano nel consiglio: Antonio Scarpone, Simone Fregosi, Ilaria Costa, Paolo Mazzoli, Michela Chiappini, Andrea Sarti, Stefano Lapucci ed Elena Andreani. Per la componente Ata: Paola Luciani, Brunella Baldi. Per gli alunni: Francesca Tonelli, Filippo Incerti, Daniel Palma e Amalia Tataru.