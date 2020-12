Rinnovato il consiglio del Parco, Canata confermato dalla Comunità

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Rocchetta Roberto Canata è stato confermato alla presidenza della Comunità del Parco di Montemarcello Magra Vara, riunitasi nel pomeriggio di oggi nella sala della Repubblica di Sarzana in rappresentanza dei 23 comuni che ne fanno parte. Ma se questo voto ha trovato la piena unanimità di tutti i partecipanti, per il rinnovo del consiglio dell'ente le acque sono state più agitate. Alla fine nel direttivo sono comunque entrati, per il centrosinistra il sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli mentre per il centrodestra il primo cittadino di Ameglia Andrea De Ranieri – in passato spesso critico nei confronti del Parco – e il lunense Giuseppe Cecchinelli.

Per decretare il quarto rappresentante, scelto dalle associazioni, è stata necessaria la votazione a scrutinio segreto che ha dato via libera all'ingresso di Filippo Zangani con 11 voti rispetto ai 7 ottenuti da Stefano Sarti.

Il consiglio del Parco sarà definitivamente rinnovato dopo che la Regione avrà indicato il quinto e ultimo rappresentante, passaggio questo che precederà la nomina del nuovo presidente. Per avere il nome del successore di Pietro Tedeschi bisognerà attendere l'inizio del nuovo anno.