Rimozioni e sanzioni per le bici fuori posto

Il comandante della Polizia Locale ha firmato l'ordinanza "a tutela del deocoro". Giorgi (M5S) presenta mozione per chiedere nuove rastrelliere.

Sarzana - Val di Magra - “Rimozione delle biciclette che si trovano in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono” e “delle biciclette funzionanti rinvenute al di fuori delle rastrelliere e degli stalli di sosta opportunamente approntati e segnalati, fissati agli arredi pubblici quali pali della luce, segnaletica stradale, cartelli pubblicitari e monumenti”. È quanto prevede l'ordinanza firmata due giorni fa dal comandante della Polizia Locale di Sarzana Roberto Franzini, preso atto che “tale incontrollato e disordinato deposito compromette il decoro urbano, pregiudica la regolare e sicura fruizione degli spazi da parte di persone e veicoli”. Ma le bici legate per strada rendono anche “difficoltoso lo spazzamento e l'ordinaria manutenzione delle strade e dei marciapiedi favorendo in tal modo l'accumulo di rifiuti innescando fenomeni di degrado del decoro urbano”. Guerra aperta dunque da parte dell'amministrazione verso chi lascia i mezzi a due ruote in particolare nel centro storico e nella zona di piazza Jurgens nei pressi della stazione.



Le biciclette rimosse e non più funzionanti saranno custodite a titolo gratuito dal Comune in un luogo opportunamente attrezzato per 30 giorni, dopodiché si provvederà al loro smaltimento. Per quelle funzionanti invece il proprietario potrà esibire la chiave del lucchetto o presentare la combinazione della chiusura e ritirarla dopo aver pagato la multa. La sanzione potrà infatti variare da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 con pagamento in misura ridotta se questo avverrà entro due mesi.

Il provvedimento, che già nei giorni scorsi aveva colto di sorpresa molti sarzanesi, entrerà presto anche in consiglio comunale visto che la capogruppo M5S Federica Giorgi ha presentato una mozione chiedendo a sindaco e giunta ad acquistare quanto prima idonee rastrelliere per fare in modo che le bici possano essere parcheggiate in zone strategiche della città.



“Molti sarzanesi lamentano l'assenza di spazi idonei – sottolinea Giorgi – inoltre l'installazione di nuove rastrelliere consentirebbe di raggiungere il duplice obiettivo di ordine e decoro, e di sicurezza del mezzo parcheggiato. L'opera potrebbe essere a costo zero per l'amministrazione grazie al coinvolgimento di sponsor a tema. Inoltre – conclude la consigliera Cinquestelle – il cicloturismo è in aumento sia in città che nella nostra Regione e se incentivato può essere utile anche alla riduzione del traffico con positive ricadute sulla qualità dell'aria e della sicurezza stradale”.