Rimborsi nido: "Il Comune consideri anche asili paritari"

Sarzana - Val di Magra - Giuseppina Rossi, presidente della Fondazione Asilo Cardinale Spina, scrive alla sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alla decisione di Palazzo civico di sostenere le rette dell'asilo nido Tendola in luogo delle famiglie, vista l'impossibilità di frequentarlo a causa del coronavirus. "E' certamente il suo un gesto di attenzione verso le famiglie che nell'attuale fase emergenziale si trovano ad affrontare notevoli disagi e ugualmente, crediamo, rivolto anche alle scuole dell'infanzia che svolgono un servizio di fondamentale importanza - scrive la presidente Rossi -. Siamo convinti, proprio per la sensibilità dimostrata con questo Suo intervento diretto, che vorrà ugualmente farsi carico dello stesso disagio patito da quelle famiglie sarzanesi che usufruiscono dei servizi per l'infanzia nelle scuole paritarie della nostra città che sono, come Lei stessa ci riconosce, una qualificata e significativa risorsa".



"I nostri bilanci - prosegue - non ci permettono, pur con tutta la nostra buona volontà, di cancellare il pagamento delle quote relative alle tre settimane di sospensione forzata del servizio e questo ci mette in una situazione di evidente difficoltà nei confronti delle famiglie, delle quali comprendiamo le ragioni. Le chiediamo, pertanto, di prendere in considerazione l'opportunità di dare uguale ristoro anche alle famiglie che usufruiscono dei servizi della nostra scuola, l'Asilo Infantile Cardinale Spina, la più antica scuola della Provincia, alla cui gestione, con la presenza nel nostro Consiglio di Amministrazione di due membri nominati dal Consiglio Comunale, partecipa, come è noto, il Comune da Lei guidato. Confidiamo nella sua vicinanza alle nostre famiglie e certo ci sorprenderebbe dover constatare che la generosa misura che ha inteso prendere sia riservata solo ad alcune famiglie sarzanesi".