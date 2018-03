Rifornimenti per la mandria bloccati dal gelo, ci pensano Coldiretti e allevatori locali

Sarzana - Val di Magra - La mandria della Tenuta di Marinella ha rischiato di rimanere senza rifornimenti a causa della morsa di gelo Siberiano che continua a gravare sulla nostra Penisola. Il maltempo che ha messo in ginocchio tutta Italia, compresa la nostra Regione, ha causato gravi perdite in ambito soprattutto agricolo e florovivaistico, e causato forti disagi alla circolazione stradale. Il gelicidio della scorsa notte, inoltre, ha ostacolato le consegne di molti prodotti, tra cui quelle di prodotti agricoli indirizzati ai negozi e supermercati, nonché quelle per i rifornimenti degli animali da stalla.



Anche il camion con il rifornimento che doveva garantire l’arrivo entro oggi di fieno e cibo per la mandria di Marinella, si è trovato bloccato sull’autostrada Cisa a causa del ghiaccio e delle avverse condizioni meteo, condizioni che hanno obbligato la chiusura del tratto autostradale. È per questo che si sono prontamente riuniti il Delegato Confederale Bruno Rivarossa, il vice delegato Confederale Goffredo Francesco e i tecnici di Coldiretti La Spezia per cercare una soluzione all’emergenza presentatasi nelle prime ore della mattinata.



“Non appena ci è giunta la notizia dell’impossibilità di approvvigionamento degli animali – afferma il Presidente di Coldiretti La Spezia, Sara Baccelli - ci siamo subito attivati come Coldiretti per fare in modo che le mucche non passassero i giorni più freddi dell’anno senza cibo. Grazie alla collaborazione degli allevatori della zona di Marinella e Sarzana, al loro cuore e alla loro forza, siamo riusciti nell’impresa di garantire per oggi e domani tutto il necessario per le oltre 600 mucche di Marinella. Siamo grati ai nostri allevatori, tra cui Bini Simone di Sarzana, che non si sono risparmiati e hanno reso possibile quest’impresa. Il rifornimento di fieno e cibo arriverà presso la stalla nel primo pomeriggio di oggi”.