Rifiuti nel Canale lunense, Santo Stefano attiva la videosorveglianza

Sarzana - Val di Magra - Non è in alcun modo consentito lo sversamento di rifiuti, materiali, sfalci, rami e/o potature all’interno del Canale Lunense. Si tratta ci una condotta illecita, sanzionabile anche in virtù del regolamento di Polizia Locale. Il Comune di Santo Stefano, in aggiunta ai consueti monitoraggi di Polizia Municipale e Volontari di Protezione Civile, da oggi attiva il controllo tramite video sorveglianza lungo alcuni tratti della pista ciclopedonale.

La Polizia municipale utilizzerà le telecamere mobili che consentono il controllo in remoto, con postazioni nascoste per evitare danneggiamenti.

"Sulla pagina Facebook Comune di Santo Stefano di Magra presto seguiranno aggiornamenti circa le modalità di raccolta di sfalci e potature", fanno sapere da Palazzo civico.