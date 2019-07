Rifiuti in Via Lago, Maggiari: "Amministrazione intervenga"

Sarzana - Val di Magra - Il consigliere comunale Gianluca Maggari (Sarzana popolare) ha effettuato un sopralluogo in Via Lago, precisamente in località Ragna, su segnalazione di un residente. Con lui c'era anche il consigliere comunale santostefanese Francesco Ponzanelli (Santo Stefano popolare). "Ho rinvenuto numerosi sacchi neri contenenti spazzatura - spiega Maggari, esponente della maggioranza sarzanese -. Da tempo i conducenti dei mezzi che transitano lungo quella strada abbandonano oggetti di ogni tipo. I residenti si lamentano e sollecitano un intervento risolutivo della amministrazione sarzanese. In particolare chiedono la posa in opera di una recinzione e di un impianto di videosorveglianza atto a dissuadere i maleducati dal gettare immondizia lungo il ciglio della strada".