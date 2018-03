Rifiuti abbandonati, Ameglia sbarra le strade e aumenta le sanzioni

Ennesima discarica in via Manzoni. Bernava: "L'accesso sarà consentito solo a titolari dei rimessaggi. Porteremo multe per gli abbandoni fino a 500 euro".

Sarzana - Val di Magra - Materassi, sanitari, un frigorifero e decine di sacchi e bottiglie. C'è tutto il più triste repertorio delle discariche abusive nel tratto di sarzanese di via Manzoni, strada secondaria che inizia nel comune di Ameglia ed entra in quello confinante. Un tratto poco trafficato e non a ridosso delle abitazioni che favorisce quindi l'abbandono di rifiuti di ogni tipo come avviene purtroppo in molte altre zone della Val di Magra soprattutto nei pressi delle sponde del fiume. Per questo a breve l'amministrazione amegliese provvederà ad installare una sbarra per consentire l'accesso solo ai titolari dei rimessaggi.

“Come sta avvenendo anche ad Arcola nelle prossime settimane provvederemo a chiudere la strada – spiega l'assessore ai lavori pubblici Bernava – con l'auspicio che possa farlo anche Sarzana dall'altra parte. Questo – aggiunge – per scoraggiare gli abbandoni ed evitare il proliferare di altre discariche come questa dove Acam è già intervenuta altre volte. Presto – conclude – porterò in consiglio comunale anche la proposta di aumento fino a 500 euro delle sanzioni per gli abbandoni”.