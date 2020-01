Rifiuti, a Sarzana arrivano le isole zonali

Sarzana - Val di Magra - Anche Sarzana, come il capoluogo La Spezia, si appresta a salutare il 'porta a porta', virando verso le isole zonali. Lo riporta l'Ansa, spiegando che il cambiamento prenderà il via nel corso del 2020 e che all'inizio vedrà il nuovo sistema affiancare la raccolta domiciliare, che in seguito, riferisce l'agenzia, sarà eliminata. "Ogni quartiere verrà dotato di una sua isola zonale, tre postazioni sono previste invece per il centro storico" ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli all'Ansa. Le isole zonali saranno utilizzate dalla cittadinanza attraverso tessere magnetiche e saranno sorvegliate da telecamere. "L'obiettivo è migliorare il servizio senza aumenti in tariffa, fermo restando le nuove disposizioni in materia di Tari", ha continuato la prima cittadina, che lo scorso dicembre, incontrando i cittadini a Nave, aveva anticipato: “Stiamo studiando un sistema di conferimento che vada oltre il porta a porta”. L'arrivo delle isole zonali era stato annunciato (QUI) anche dall'assessore al commercio Roberto Italiani a fine 2018.