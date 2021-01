Rifiuti, Luni adotta la tariffa puntuale

Sarzana - Val di Magra - In questi ultimi anni il Comune di Luni ha potenziato la raccolta differenziata e porta- a-porta raggiungendo il 77 per cento di rifiuti raccolti in maniera differenziata. Dal primo gennaio è in vigore un'importante novità: il calcolo della tariffa rifiuti passa da un sistema che prende in considerazione solo il numero degli occupanti ed i metri quadrati dell’immobile ad un nuovo metodo che introduce anche il calcolo dell’effettivo utilizzo del servizio con una misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, destinata a premiare i più virtuosi. Il funzionamento della nuova tariffa è illustrato nel volantino allegato a fine articolo.



Per altre eventuali informazioni sul nuovo sistema è possibile:

- rivolgersi allo Sportello ACAM Ambiente presso il Municipio di Luni, aperto al pubblico il sabato dalle 9.00 alle 12.30;

- contattare il Numero Verde dedicato 800 96 96 96, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 18:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle 13:00;

- inviare una mail a: clienti.er@gruppoiren.it .



Il Comune di Luni informa la cittadinanza che lo sportello Tari, per far fronte al particolare flusso, rimarrà aperto, oltre al Sabato, anche martedì 12 e 19 gennaio dalle ore 9.00 alle 12.30.



RITIRO DEI PRESIDI MEDICO-SANITARI (PANNOLONI) E DEI PANNOLINI



Il Comune ricorda che da lunedì 4 gennaio 2021 il mastello rosso non potrà più essere utilizzato. Gli utenti che avranno aderito al servizio di ritiro dei presidi medico-sanitari e dei pannolini (nel caso di famiglie con bambini fino ai 30 mesi) dovranno utilizzare il mastello grigio anche per il conferimento di questo tipo di rifiuto, usufruendo dei due ritiri aggiuntivi, il giovedì e il sabato.

Chi ha necessità di attivare il servizio può richiederlo tramite il Contact Center di ACAM Ambiente al numero verde 800-487711 o presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Luni al numero 0187-690133.

Gli utenti dei borghi, che utilizzano le Mini Ecoisole, possono conferire liberamente i presidi medico-sanitari e i pannolini nel contenitore del residuo non differenziato, usufruendo delle agevolazioni tariffarie previste.