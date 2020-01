Ricostruire il 'mosaico verde', progetto pilota per il Magra

Sarzana - Val di Magra - Ammonta a 170mila euro il valore dell'impegno del Parco di Montemarcello, Magra e Vara nel progetto europeo 'Life Streams - Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams', finalizzato al recupero e alla conservazione della trota mediterranea, specie endemica dell'area del Mare nostrum inserita nella Direttiva habitat della Comunità europea. Gran parte di questo ammontare (oltre 124mila euro) Via Paci lo fornirà in personale, cioè il direttore Antonio Perfetti più quattro funzionari dell'ente. Completano il quadro circa 26mila euro di spese amministrative e un contributo di 20mila euro per le attività del progetto. Risale alla seconda metà di dicembre l'atto formale con cui il Parco ha detto sì al quadro economico del suo impegno a tutela della trota mediterranea.



Ed è di questi giorni anche l'approvazione in via tecnica del progetto definitivo di restauro ecologico degli ambiente costieri nelle Zone speciali di conservazione dell'area protetta valligiana. “Il progetto consta del restauro ecologico e come tale pone le condizioni di sviluppo degli habitat naturali oggi in pessimo stato di conservazione [...] di cui l’Ente Parco regionale di Montemarcello Magra Vara è ente gestore. Quindi questo progetto è direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente”, si legge nella determina dell'ente. Il progetto definitivo approvato in via tecnica dal Parco è stato elaborato dalla società fiorentina Nemo Nature and Enviroment Management Operarators e ha un valore di 50mila euro, che trovano copertura nel quadro economico del progetto Girepam. Nel mirino, come si spiega negli atti, le aree di Marinella, Fiumaretta, Fiascherino e Baia blu.



E ancora, lo scorso 30 dicembre il Parco ha affidato alla società AzzeroCo2 di Roma l'incarico di formulare un progetto pilota di riqualificazione di aree attraverso interventi di miglioramento e rinaturalizzazione. AzzeroCo2, nata nel 2004 per iniziativa delle associazioni ambientaliste Kyoto Club e Legambiente, in seguito a una serie di incontri con Via Paci ha formulato una proposta progettuale, che si inserisce all'interno della campagna nazionale 'Mosaico verde'. L'obbiettivo? “Individuare interventi che possano avere impatti positivi, misurabili sotto il profilo sociale ed ambientale, e possano fungere da strategia di adattamento ai cambiamenti climatici”, si legge nella comunicazione inviata da AzzeroCo2 al direttore Perfetti. “A seguito dello studio in oggetto e della definizione e condivisione degli interventi (anche alla luce dei possibili finanziamenti privati o pubblici a livello nazionale o internazionale) potranno quindi essere realizzati i singoli progetti esecutivi finalizzati alla rinaturalizzazione delle aree oggetto dello studio, ovvero il tratto di sponda destra del fiume magra, compreso tra le località Senato e Ponte di Arcola”. Le attività previste dal progetto pilota: predisposizione di basi cartografiche, l'aggiornamento dello stato delle concessioni, analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici, progettazione di massima di interventi di riforestazione e riqualificazione ambientale, identificazione di percorsi rivieraschi e d’accesso facilmente realizzabili, anche attraverso la 'ricucitura' di tracciati esistenti, allo scopo di assicurare una migliore fruizione pubblica e la manutenzione della aree soggette a restauro vegetazionale. La redazione del 'pilota' costerà all'ente 12.200 euro, oneri inclusi. Nella determina di incarico si legge che è volontà del Parco avere tra le mani un "progetto pilota idoneo a costituire linea guida ad interventi virtuosi e sinergici potenzialmente estesi all’intera asta fluviale di competenza".