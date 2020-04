Riapre anche il cimitero parrocchiale di San Lazzaro

Sarzana - Val di Magra - Da giovedì 30 aprile riaprirà al pubblico il cimitero parrocchiale di S. Lazzaro. I giorni e gli orari di apertura saranno: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Come da ordinanza del Comune di Sarzana è assolutamente obbligatorio usare la mascherina, rispettare le norme igienico-sanitarie ed evitare gli assembramenti.

Potranno esserci dei controlli e un comportamento non conforme alle disposizioni in vigore porterebbe alla chiusura del cimitero. La parrocchia chiede perciò ai fedeli e ai visitatori la massima collaborazione.