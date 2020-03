Sarzana - Val di Magra - In seguito alla firma della convenzione con le Ferrovie è stato riaperto nei giorni scorsi il parcheggio della stazione di Luni dopo un periodo di riqualificazione e messa in sicurezza. “Al termine di un lungo e laborioso iter amministrativo – ha sottolineato il sindaco Silvestri – ci è stato formalmente consegnato il parcheggio che abbiamo preso in carico assieme all'area verde adiacente al fine di migliorare i servizi di quartiere”.

“Una sbarra – ha ricordato il primo cittadino – delimita in altezza l'ingresso degli autoveicoli, al fine di rendere l'area agibile alle sole autovetture. Abbiamo altresì concordato un programma di pulizie periodiche per garantire il costante decoro a tutta l’area”.

“Ringraziamo la Ditta antistante il parcheggio – ha concluso Silvestri - per averci messo a disposizione gratuitamente il muletto ed il proprio personale per la rapida apertura del parcheggio che da questo momento è di nuovo fruibile. Il sito a breve sarà sottoposto a video sorveglianza con controllo remoto h 24 da sala operativa per garantire maggior sicurezza soprattutto durante le ore notturne”. In precedenza infatti l'area era diventata preda del degrado a causa dell'abbandono di rifiuti e mezzi.