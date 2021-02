Revisione numerazione civica a Luni, Comune: "Nessuno autorizzato ad entrare in casa"

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Luni informa che "sono in corso le operazioni di revisione della numerazione civica nella zona "sottoferrovia" da parte del personale della ditta Sies incaricata dall'ente. Saranno apposte le targhe e le numerazioni secondo il modello approvato e secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica.

Attenzione alle truffe, nessuno è autorizzato ad entrare nelle Vostre case per compilare moduli, richiedere informazioni o alcun pagamento".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 0187690130 - 0187690147 oppure scrivere a urp@comune.luni.sp.it