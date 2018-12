Respinti i ricorsi, proclamati gli eletti del Canale Lunense

Ora la parola passa alla Regione ma non sono escluse altre contestazioni.

Sarzana - Val di Magra - Sono stati discussi martedì e tutti respinti i ricorsi presentati dopo le votazioni del 30 novembre per il rinnovo del consiglio del Canale Lunense. La giunta, guidata dal presidente uscente Morachioli, si è avvalsa anche della consulenza dell'avvocato Spinelli il quale ha ritenuto non ammissibile il ricorso presentato dal commercialista Davide Piccioli – vicino al centrodestra e dato fra i papabili – ritenuto non eleggibile in quanto non in possesso del titolo, mentre quello di Coldiretti è stato inoltrato al di fuori dei termini previsti. Contestualmente la deputazione amministrativa ha provveduto a proclamare gli eletti che andranno a comporre il consiglio dei delegati: Carmelo Pangallo, Michele Segnani, Francesca Tonelli, Laura Angelini, Marco Boragno, Daniele Castagna, Giulio Federici, Andrea Kihlgren, Marco Nicolini, Adriano Capetta più Comune di Luni e Marinella Spa.



Ora la palla passa alla Regione che, trascorsi 30 giorni dalla proclamazione (nei quali potrebbero essere presentati altri ricorsi) provvederà a scegliere tre nomi fra quelli fra quelli che saranno indicati dai comuni del comprensorio (due di maggioranza e uno di opposizione). Fatte le nomine si provvederà quindi alla convocazione di un'assemblea che deciderà il nuovo consiglio e il nome del nuovo presidente. Pratica questa che, salvo nuovi colpi di scena, potrebbe concludersi entro la fine di gennaio.