Reparto Covid, solo tre giorni fa sopralluogo Asl alla Sabbadini

Sarzana - Val di Magra - Asl5 ha effettuato solo tre giorni fa i sopralluoghi tecnici all'interno della casa di riposo Sabbadini di Sarzana per decidere se allestire al suo interno un “reparto Covid” nel quale assistere e curare i suoi ventuno ospiti risultati positivi. Lo ha confermato il responsabile di Coopselios Alex Roncaglia intervenuto ieri nella Commissione consiliare “Servizi alla persona” nella quale i consiglieri comunali e il titolare della delega alla salute, il vicesindaco Eretta, hanno fatto il punto sulla situazione. (QUI)



Rispondendo ad una precisa domanda posta dal capogruppo Pd Castagna, il responsabile della cooperativa che gestisce la struttura ha spiegato: “Il 24 marzo Alisa ha emesso una delibera chiedendo a tutte le Asl di attrezzare delle strutture Covid adeguandole al setting dell'Rsa post acuto della riabilitazione. Noi – ha sottolineato – abbiamo fatto una manifestazione di interesse per Genova e per la rsa “Felicia” della Spezia perché ha un quarto piano nuovo con venti posti letto tecnologicamente e a livello di impiantistica più evoluto che poteva prestarsi a diventare reparto Covid. In questa manifestazione non c'era la Sabbadini è una struttura abbastanza vecchia. Il problema di Sarzana è emerso dopo il 25 marzo quando sono stati fatti i tamponi su 50 utenti. Su venti di questi c'è ancora incertezza, ma 21 degli altri trenta sono risultati positivi e da qui è nata l'idea del reparto Covid, insieme ad Asl e Comune abbiamo valutato di non farlo più alla Felicia ma alla Sabbadini”.



Cinque giorni dopo, il 30 marzo, il sindaco Ponzanelli aveva infatti chiesto ufficialmente all'assessore regionale Viale, ad Alisa e ad ASL5 “la presa in carico urgente della Rsa quale reparto ospedaliero Covid 19 e il conseguente trasferimento dei pazienti negativi”. (QUI)

“Asl 5 ha fatto i rilievi un paio di giorni fa (il 6 aprile) i sopralluoghi strumentali in struttura - ha affermato inoltre Roncaglia – e non abbiamo ancora ricevuto la relazione. Dovranno attestare se la Sabbadini può diventare reparto Covid secondo la delibera di Alisa”. Se risulteranno esserci i requisiti sarà avviato un determinato percorso, altrimenti Alisa dovrà optare per la Felicia - che ha solo venti posti - oppure trovare un'altra soluzione.