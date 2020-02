Reddito di cittadinanza, avviso per enti del terzo settore

Sarzana - Val di Magra - E' stato pubblicato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolta agli enti del terzo settore per lo svolgimento di attività di orientamento e inclusione sociale e progetti di utilità collettiva, al fine di costituire un elenco degli organismi attivi per l’inclusione sociale con i quali il Comune possa sottoscrivere un apposito Protocollo d'intesa che andrà a disciplinare lo svolgimento delle attività rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei PUC (Progetti Utili alla Collettività). “I progetti - si legge nell'avviso allegato - dovranno essere costruiti partendo dai bisogni e dalle esigenze della comunità, proponendo attività complementari, a supporto e integrazione, rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti coinvolti. L’avviso dunque non intende creare nuovi servizi, ma desidera riconoscere e valorizzare luoghi, organizzazioni e attività già presenti e operanti sul territorio”.



La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A.R. all’indirizzo di piazza Matteotti 1, Sarzana (ufficio archivio e protocollo) oppure trasmessa tramite PEC protocollo.comune.sarzana@postacert.it entro il 31 Marzo 2020. L'elenco che verrà costituito sarà valido fino al 31/12/2021, con possibilità di proroga, di anno in anno, a totale discrezione dell’amministrazione comunale. L'avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Sarzana. Info telefonando allo 0187604337 – email: servizi.sociali@comunesarzana.gov.it