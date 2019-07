Recylab per bambini: ad Ameglia i laboratori creativi guardano all’ambiente

Sarzana - Val di Magra - Proseguono i laboratori didattico/creativi promossi dal Comune di Ameglia, in collaborazione con Abygaille, dedicati ai più piccoli.

Laboratori con un occhio all’ambiente che, sottoforma di gioco, vogliono insegnare ai bambini il rispetto per gli animali, le piante e il mare oltre all’educazione all’utilizzo e riutilizzo dei materiali riciclabili.

Abbiamo voluto proporre questo ciclo di appuntamenti dedicati ai bambini – spiegano gli Assessori Ferti e Bernava – perché crediamo che la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali debba passare, in primis, dalle nuove generazioni. Creare oggetti da materiali riciclati, ad esempio, farà capire ai nostri bambini quanto è importante non sprecare e soprattutto riutilizzare le cose in maniera originale.

Ogni laboratorio avrà un tema differente e si focalizzerà su elementi diversi; la partecipazione è libera e gratuita, età indicativa dai 3 anni in su.

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 26 luglio, MANDALA CREATIVO: dalle 21 alle 23 – Piazza Pertini Fiumaretta

Venerdì 9 Agosto, PRINCIPI E PRINCIPESSE ALLA CORTE: Dalle 21 alle 23 – Villa Romana Bocca di Magra

Venerdì 16 Agosto, PIRATI ALLA RISCOSSA: dalle 21 alle 23 - Piazza Pertini Fiumaretta

Venerdì 23 Agosto, LA GESSATA: dalle 21 alle 23 - Piazza Pertini Fiumaretta