Ravani: “Possibili rinvii su scadenze Tari”

Sarzana - Val di Magra - Per affrontare l'emergenza coronavirus l'Amministrazione Comunale amegliese si prepara a discutere importanti misure per sostenere la sua comunità.

"Nei prossimi giorni saranno oggetto di discussione della giunta comunale alcune proposte che reputo di massima importanza per dare una risposta al nostro territorio che, in queste settimane, sta affrontando un periodo davvero difficile.

Lo slittamento delle scadenze della Tari – spiega l’Assessore allo sviluppo economico, Gregorio Ravani – sarà uno dei provvedimenti che cercherà di aiutare le famiglie e le attività economiche che si stanno trovando, e si troveranno, a fare i conti con il blocco dell’economia dovuto da questa straordinaria emergenza sanitaria. Non ci sono ancora tempistiche certe ma con ogni probabilità cercheremo di portare la prima rata ad estate inoltrata.

Attenzione particolare verrà, inoltre, riservata a tutte quelle attività che successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno dovuto interrompere la propria attività. Tra le ipotesi principali la ricerca di fondi per poter diminuire la tassa dei rifiuti".

“Siamo vicini a tutte le famiglie amegliesi – conclude Ravani - lavoreremo per tutelare la loro salute in questo periodo di emergenza e nel contempo metteremo in cantiere dei provvedimenti che diano una spinta alla ripresa economica di domani. Sono certo che supereremo questo periodo difficile, la nostra comunità sta dimostrando di essere forte e coesa. Seguiamo alla lettera le indicazioni per il contenimento del virus, restiamo a casa per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari; solo così arriveremo prima alla fine di questa drammatica fase”.