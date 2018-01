Rastrellamento di Valeriano, le commemorazioni

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano Ligure, in collaborazione con il Comitato Unitario della Resistenza, l’ANPI e l’ANED, organizza la 73^ manifestazione di commemorazione del rastrellamento nazifascista avvenuto il 26 gennaio 1945 in Valeriano, ultimo episodio della Battaglia del Gottero con una manifestazione che si svolgerà domenica 28 gennaio e avrà il seguente programma: ore 9 Santa Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa di S. Apollinare; ore 10 Concentramento in Piazza XXVI Gennaio con la deposizione dei fiori e della corona alle lapidi e ai cippi con l'accompagnamento del Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure; ore 10,30 al Circolo Arci intervento del Sindaco di Vezzano Ligure, Fiorenzo Abruzzo, e orazione ufficiale a cura del Prof. Massimo Caleo, Senatore della Repubblica Italiana. All'iniziativa parteciperanno di Valeriano che faranno un intervento sulla Resistenza. Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di pranzare al Circolo Arci alle 13. Per informazioni: 0187995219.