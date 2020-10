Sarzana - Val di Magra - Intorno alle 15 il forte vento ha fatto cadere la chioma di un albero sulla carreggiata dell'Aurelia nel vialone di Arcola in direzione Vezzano. Fortunatamente l'episodio non ha coinvolto passanti ne automobilisti che in attesa della rimozione dei rami hanno rallentato passando sulla corsia opposta.