Raccolta rifiuta ad Arcola nelle festività: tutti gli orari

Sarzana - Val di Magra - I giorni di Natale e Santo stefano (25 e 26 dicembre) saranno attivi come consuetudine i punti sostitutivi di raccolta presso piazza del mercato ad Arcola e Piazza Tobagi a Romito dalle ore 7.30 alle ore 12.



Per chi non volesse avvalersi dei punti sostitutivi di raccolta, il recupero del servizio domiciliare verrà effettuato secondo il seguente calendario:



Zona B raccolta umido giovedì 27 dicembre

Zona A vetro venerdi 28 dicembre

Zona A secco giovedì 27 dicembre





Anche per la giornata di Capodanno saranno attivi come consuetudine i servizi sostitutivi di raccolta presso piazza del mercato ad Arcola e Piazza Tobagi a Romito



Inoltre la raccolta domiciliare straordinaria a recupero per chi non volesse avvalersi dei punti sostitutivi, avverrà con il seguente calendario:



Zona B umido mercoledì 2 gennaio

Zona A carta venerdi 4 gennaio