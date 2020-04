Raccolta fondi per la Protezione civile di Luni, anche Gabbani invita a donare

Sarzana - Val di Magra - “Come concittadino del Comune di Luni volevo ringraziare il gruppo di Protezione Civile comunale che sta facendo tantissimo e voglio ricordare che si può sostenere il loro lavoro grazie a delle donazioni. Cerchiamo di rispettare le regole e di stare uniti in questo momento, sperando che finisca prima possibile”. Parola di Francesco Gabbani che questa mattina con un videomessaggio tramite la pagina del Comune di Luni ha lanciato un appello a sostegno della squadra di volontari che da settimane è impegnata per garantire ai cittadini che hanno bisogno di beni alimentari e medicinali, continuando ad effettuare un costante monitoraggio del territorio. A tal proposito il Comune ha già attivato un conto Iban (IT50 0061 7549 8000 0008 1213 380 intestato a Gruppo comunale di protezione civile e antincendio bonschivo Luni, causale “emergenza coronavirus”), sul quale è possibile effettuare donazioni.

I proventi serviranno per l'acquisto di materiale ed attrezzature da mettere a disposizione dei volontari.



