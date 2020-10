Raccolta delle olive, si cercano volontari. Colazione, pranzo e due litri d'olio per chi partecipa

Sarzana - Val di Magra - Arci La Spezia e l'azienda agricola "Angolo del paradiso" di Montemarcello (località Redarca) cercano volontari che vogliano partecipare alla preparazione per la raccolta delle olive che si terrà presso l'azienda agricola domenica 25 ottobre.

"La nostra speranza è che rispondiate in tanti perché, altrimenti rischiamo non farcela e sarebbe veramente un peccato", affermano gli organizzatori.



Programma:

Domenica 25 ottobre 2020



partenza: in pulmino alle 9 sede Arci (Via XXIV maggio 351)

arrivo: ore 9.30 a Montemarcello (loc. Redarca)

rientro: alle 16.30 a Montemarcello (loc. Redarca)

arrivo: alle 17 sede Arci



Colazione e pranzo, sono offerti da aro e azienda agricola Angolo del paradiso.

Il menu':

colazione: caffè - cappuccino brioche - trancio di focaccia

pranzo: porzione di lasagna - pollo arrosto con patate - pane, vino, acqua



Partecipazione max 8 persone

Le adesioni devono pervenire al comitato ami entro il giorno 20 ottobre, in caso di pioggia la raccolta verrà effettuata la domenica seguente.



A ogni partecipante verranno dati 2 litri di olio novello.

Per saperne di più rivolgersi a Roberto al circolo o telefonare al 334 7033482