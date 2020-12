Quella circolare inaccessibile ai disabili: "Che ne pensa l'amministrazione?"

Sarzana - Val di Magra - Aveva denunciato il problema lo scorso luglio, e ora torna a segnalarlo, rivolgendosi al Comune di Sarzana. Nicola Torre, 27enne studente e attivista sarzanese, mesi fa si è imbattuto in una circolare Atc inaccessibile a chi, come lui, è in carrozzina. Una grana che purtroppo ha dovuto constatare nuovamente nelle scorse settimane. Di qui l'esposto a Palazzo civico, in cui si segnala che “la circolare comunale non è dotata di pedana elevatrice per il trasporto di persone con disabilità, malgrado sul pezzo siano presenti simboli che indicano il contrario”. Torre osserva che “sarebbe auspicabile che un mezzo utilizzato per spostarsi nei punti nevralgici della città – ospedale, stazione, Casa della salute – fosse accessibile a tutti”. Nel reclamo il giovane sarzanese chiede infine cosa pensi l'amministrazione comunale di questa situazione.