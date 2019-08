Quel giovane prete tra dribbling e catechismo all'avanguardia

Sarzana - Val di Magra - Si è spento Don Gianni Crovara, riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Paolo Bufano, presidente dell'Associazione Firmafede. I funerali si terranno sabato alle 9.00 in Santa Maria a Sarzana



Per i sessantenni di oggi che hanno frequentato assiduamente, durante l'infanzia (mezzo secolo fa), l'oratorio e la canonica di Santa Maria, Don Gianni Crovara è un personaggio quasi mitico.

Era il Curato della Cattedrale, scalpitante giovane collaboratore di quel sant'uomo del Parroco, Don Dino Faccini, al quale la Città tutta, non solo la comunità dei credenti, dovrebbe trovare il modo di dedicare un imperituro ricordo.

Un Curato moderno, appassionato, pieno di iniziativa, capace di attrarre al Catechismo e all'oratorio anche i più refrattari. Come non ricordarlo, con la veste appena sollevata dalle mani sui fianchi a liberare le pesanti scarpe nere, destreggiarsi con perizia nei dribbling fra i piccoli allievi nel vecchio 'campetto' o partecipare alle gare 'allo sparviero' o 'al fazzoletto' sulla terrazza della canonica prima di condurci recalcitranti ad una 'lezione' di catechismo resa interessante anche dall'uso precoce di strumenti audiovisivi.

E sono certo che anche in chi, da adulto, si è allontanato dalla Chiesa o è divenuto 'tiepido', l'insegnamento e l'esempio di Don Gianni continuano ad esercitare una sottile ma incisiva influenza.

Altri ne ricorderà le opere come parroco di Baccano e di San Venanzio a Sarzana, di gestore dell'asilo Saudino, di assistente degli Scout, di commentatore delle Sacre Scritture a TeleLiguriaSud.

Io lo ricordo come fondatore e primo presidente del Museo Diocesano di Sarzana (gli sono succeduto in quel ruolo nel 2000), inarrivabile nel persuadere i Parroci a depositare presso il museo i loro tesori d'arte magari da restaurare, o mal custoditi, costituendo così l'originario corpus della odierna raccolta museale.

Grazie Don Gianni per tutto quanto ci hai insegnato.



Paolo Bufano

Presidente Associazione Firmafede

Museo Diocesano di Sarzana