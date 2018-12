Quattro soluzioni per il nuovo ponte sul Calcandola

Illustrati i progetti studiati da Itec Engineering. Ponzanelli: "Non solo un ponte ma la riqualificazione di un quartiere. La nostra politica è fatta di promesse mantenute".

Sarzana - Val di Magra - “Questa per me è la normalità della politica: prendersi delle responsabilità e mantenere le promesse portando avanti con serietà i compiti che ci sono stati assegnati dai cittadini”. Lo ha affermato con orgoglio Cristina Ponzanelli presentando questa mattina il progetto per il nuovo ponte sul Calcandola, annunciato in campagna elettorale e ora pronto per essere sottoposto alla Regione che entro fine gennaio sceglierà il più adatto fra i quattro elaborati realizzati dalla Itec Engineering.



“Abbiamo fatto di più – ha sottolineato il sindaco – perché non siamo di fronte solo al progetto del ponte ma alla riqualificazione di un quartiere e della sua viabilità, come emerso anche in estate con l'emergenza della Budella. Non ci siamo limitati a progettare ma abbiamo allargato il discorso facendo uno studio su viabilità e flussi di transito dell'intero quartiere. Dicevano che era impossibile e non avremmo rispettato gli impegni e invece eccoci qui come promesso, anche grazie alla straordinaria professionalità dell'ingegner Vallarino che ha fatto più del possibile. Lunedì 31 presenteremo alla Regione lo studio di fattibilità e chiederemo il finanziamento dal fondo strategico, con l'obiettivo di far partire i lavori entro il 2019 per far tornare a splendere Via Paradiso e l'area circostante”.

Proprio dall'emergenza estiva scaturita dalla temporanea chiusura dell'attraversamento sul Calcandola, sono partite le perizie e le valutazioni che in brevissimo tempo hanno portato alla stesura delle quattro soluzioni da parte della Itec Engineering che saranno valutate dall'ente regionale (che deciderà entro fine gennaio) per un investimento complessivo che si aggirerà sui due milioni di euro. “Facciamo ponti in tutta Italia – ha ammesso l'amministratore delegato Vallarino – e farne uno nella nostra città sarà un ulteriore motivo di orgoglio”. Indipendentemente dalla scelta del progetto l'intervento avrà alla base l'introduzione di un senso unico a scendere su Via Paradiso e un senso unico a salire su Via Alfieri, il resto varierà a seconda delle quattro tipologie individuate che terranno conto delle attuali carenze infrastrutturale, dei problemi legati alla sosta selvaggia e ovviamente anche di vincoli strutturali e idraulici.



“La soluzione principe – ha spiegato l'ingegnere – quella cioè di mettere il ponte dove c'è l'attuale guado è fattibile ma si porta dietro delle problematiche come lo spostamento della briglia di 50 metri verso monte comportando opere accessorie su strade e argini. Studiando questa soluzione abbiamo trovato due alternative: un ponte ad arco di 65 metri di lunghezza con accesso diretto su via Alfieri che diventerebbe a doppio senso per un tratto. Lo sviluppo di questa ipotesi ci ha condotto ad un'altra variante: ponte a travata nella stessa posizione ma ridotto da 65 a 60 metri, ma con una pianta sfasata per consentire accesso a via Alfieri fattibile con adeguamento idraulico e spostamento della briglia”. Vallarino ha proseguito: “Logisticamente la soluzione migliore sarebbe quella di spostare il ponte 90 metri verso valle realizzando una rotonda fra campo sportivo e Arcieri, con viabilità lungo sponda destra del Calcandola ma al di fuori della via di esodo dello stadio, con una rettifica della sezione fluviale. Il ponte in questo caso diventerebbe di 55 metri e risolverebbe in modo ideale il passaggio sulla sponda sinistra. Infine la quarta soluzione che in termini di planimetria è nello stesso punto ma eviterebbe di fare la strada sulla sponda destra del torrente entrando direttamente in via Paradiso rettificando le dimensioni del Sussidiario allargando sezione stradale in corrispondenza della bocciofila. Questa soluzione consentirebbe di avere maggiori aree di sosta per tutta la zona sportiva”. Tutte ipotesi che saranno valutate dai tecnici regionali, compresa la realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell'accesso fra Via Paradiso e Via Falcinello e un conseguente percorso pedonale che dal centro città porterebbe al cimitero. Un'opera funzionale ottenibile anche per lotti.



“Siamo orgogliosi di aver mantenuto i tempi – ha concluso l'assessore Campi – di un progetto che non era campagna elettorale. Oggi nasce anche la nuova 'città dello sport' con una fruibilità finalmente adeguata”.