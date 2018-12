Quattro nuove idrovore per Ameglia: "Giusto investire in prevenzione"

Il vicesindaco Emanuele Cadeddu: "Il nostro territorio sempre più al sicuro".

Sarzana - Val di Magra - Nel 2019 quattro nuove idrovore arriveranno in quel di Ameglia. "Mezzi indispensabili per affrontare le numerose allerte che ormai caratterizzano la stagione invernale del territorio Ligure", afferma il vicesindaco con delega alla Protezione civile Emanuele Cadeddu.

L’investimento, che si aggira intorno ai 40mila euro, è stato possibile grazie al disavanzo legato al ribasso d’asta della gara d’acquisto del primo lotto di pompe del 2015, quando l'allora sindaco Giampedrone grazie al finanziamento del Dipartimento di Protezione Civile acquistò le prime idrovore. Le quattro nuove idrovore saranno da 6mila, 4mila (due) e 2.500 litri al minuto.



“L’arrivo di questo lotto di idrovore ci consentirà di aumentare notevolmente il livello sicurezza - dichiara Cadeddu-. Si andranno ad unire alle altre già a disposizione del nostro gruppo di vVolontari, in questo modo saremo in grado di fronteggiare al meglio qualsiasi tipo di calamità. L’investimento importante non avrà ricadute benefiche solamente nel nostro territorio ma sarà sicuramente di aiuto anche ad altri. Il nostro gruppo di volontari e di Protezione Civile è molto attivo su tutto il territorio regionale ma anche nazionale, si vedano i numerosi interventi a cui hanno preso parte. Queste nuove attrezzature aumenteranno notevolmente la professionalità dei nostri ragazzi che non smetterò mai di ringraziare per il lavoro che svolgono in condizioni meteo molto spesso avverse".



"Il territorio amegliese molto spesso si è trovato a fare i conti con terribili alluvioni. La storia ahimè ci ha insegnato che investire in prevenzione - dichiara ancora il vice sindaco e assessore - è importantissimo, il primo passo per evitare catastrofi. Questa Amministrazione sta lavorando tantissimo in merito alla prevenzione e in quest’ultimo periodo ha investito molte risorse, vedasi le portelle di chiusura stagne delle scuole grazie al progetto Proterina, ma ha anche investito sulla logistica interna, con l’acquisto nel mese scorso della tenda per dare riparo ai mezzi interni, ma che in ogni momento potrebbe diventare funzionale ed essere allestita a mensa, oppure come presidio di primo soccorso”.