Quattordici anni senza Franco Baudone, il ricordo a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Ricorre domani, 7 febbraio, il quattordicesimo anniversario della scomparsa di Francesco Baudone. Come ogni anno alle ore 9 presso il cimitero di Sarzanello si terrà la commemorazione in forma civile dell'ex primo cittadino e a lungo figura di spicco della vita pubblica di Sarzana.

Familiari ed amici lo ricorderanno ripercorrendo alcune tappe della sua vita. “Franco”, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, fu sindaco 1977 al 1985 con uno spirito che contribuì ad avviare il percorso di trasformazione turistica ed economica della città. A lui si deve infatti il primo progetto di riqualificazione della Cittadella nel 1984 e la nascita di manifestazioni come la Calandriniana e la Mostra Nazionale dell'antiquariato.



Nella sua lunga attività politica ed amministrativa Francesco Baudone ha lasciato una traccia importante anche come presidente della Provincia della Spezia, carica ricoperta dal 1985 al 1991 e come presidente della Salt fino al 2004. Uomo del "socialismo reale" credeva fortemente nella politica come servizio per migliorare la vita dei cittadini riducendo le diseguaglianze della società. Valori che lo hanno sempre accompagnato anche nella sua attività da manager privato.