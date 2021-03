Quarantadue pigotte per Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Sono quarantadue le pigotte che giungeranno a destinazione in questi giorni presso le abitazioni dei nuovi nati amegliesi. Protagonisti i bambini nati nel 2019 e nel 2020.

Purtroppo a causa della pandemia non potrà tenersi nemmeno quest’anno la cerimonia di consegna come solitamente si faceva in queste occasioni ma non per questo si perderà il senso dell’importante progetto legato alle famose bambole di pezza fatte a mano.

L’iniziativa, denominata “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, consente di adottare la bambola di pezza e la donazione aiuterà a crescere sano un bambino in un’altra parte del mondo, grazie alla somministrazione di un pacchetto di interventi salvavita come vaccinazioni, vitamina A, sali per la reidratazione, antibiotici nonché zanzariere per prevenire la malaria e assistenza alle madri durante la gravidanza e il parto.

Un gesto di benvenuto ed allo stesso tempo un aiuto concreto all’UNICEF che il Comune di Ameglia offre a tutti i nuovi cittadini ed alle loro famiglie.

Rivolgiamo a tutti i bambini nati nel corso del 2019/2020 – dichiara Serena Ferti, Assessore alle Politiche per l’infanzia e della famiglia – un caloroso benvenuto. Un piccolo ma importante gesto di solidarietà con il quale l’Amministrazione augura di poter costruire assieme un futuro migliore e pieno di speranza.