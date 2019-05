Pulizia delle spiagge, dalla Regione arrivano 160mila euro

Sarzana - Val di Magra - Centossantamila euro per il ripristino e la pulizia delle spiagge nei Comuni di Sarzana e di Ameglia, dopo la violenta mareggiata dell’ottobre dello scorso anno e in vista dell’avvio della stagione estiva. Sono stati stanziati oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Protezione civile e all’Ambiente Giacomo Giampedrone.

Le risorse serviranno ad aiutare i Comuni in questione a ripulire le spiagge da tutto il materiale che si è depositato a seguito della mareggiata del 29 e 30 ottobre scorso.



Si tratta di un volume di eccezionale rilevanza di materiale legnoso e altri materiali che si sono depositati sugli arenili a causa dell’effetto congiunto delle piene del fiume Magra e delle mareggiate. I finanziamenti sarà così suddivisi: 85.000 euro al Comune di Ameglia e 75.000 al Comune di Sarzana.

“In questo modo la Giunta regionale – ha dichiarato l’assessore Giampedrone – ha voluto aiutare i Comuni di Ameglia e Sarzana nell’azione di ripristino della normalità e di pulizia delle spiagge, tenendo conto della loro particolare collocazione alla foce del fiume Magra, soggette ogni anno al deposito di materiale trascinato a valle dal fiume. Andiamo così incontro alle richieste che si erano state rivolte da parte dei Comuni alla Regione per effettuare lavori di rimozione del materiale e pulizia delle scogliera. Con questi ulteriori stanziamenti, a fronte del riconoscimento dello stato di emergenza, i due comuni potranno affrontare l’avvio della stagione estiva ed essere pronti per accogliere i turisti”.