Pubblicato avviso pubblico per individuare enti del Terzo Settore per avviare i PUC

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha emanato un avviso pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per avviare “Progetti Utili alla Collettività”. L’avviso pubblico che prevede il coinvolgimento di beneficiari del reddito di cittadinanza presenti sul comune/ ambito territoriale di Sarzana è riferito al periodo 2020-2021 e intende promuovere una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dalla Costituzione.



Con la Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito istituzionale, il Comune di Sarzana vuole individuare società cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, fondazioni disponibili ad avviare i cosiddetti PUC, vale a dire progetti che permettano, in conformità alla norma, di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Sarzana e il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di persone residenti beneficiarie di reddito di cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.



La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego, ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. I soggetti interessati , in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando, potranno aderire compilando apposito modulo predisposto dal Comune di Sarzana, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente https://ift.tt/1ozOn21 nella sezione politiche sociali, presentandola entro le ore 12 del 5 ottobre al protocollo generale dell'Ente, anche a mezzo pec, allegando la documentazione richiesta. I PUC, progetti utili alla collettività, dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Qualsiasi informazione in ordine alla procedura potrà essere richiesta tramite e-mail andrea.cargiolli@comunesarzana.gov.it