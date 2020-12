Sarzana - Val di Magra - C'è tempo fino al 23 dicembre per aderire alla raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità lanciata dalla Protezione Civile di Castelnuovo Magra e sostenuta dal Comune per le famiglie in maggiore difficoltà economica. Dalle 9 alle 12 sarà infatti possibile consegnare il materiale presso la nuova sede della Protezione Civile al centro commerciale “La Miniera” accanto alle poste. Per informazioni: 3335995090.