Protezione Civile, Bertonati coordinatore e Di Maso il suo vice

Sarzana - Val di Magra - Si sono svolte le elezioni per la nomina del coordinatore e del vice-coordinatore del gruppo di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Sarzana.



Come da regolamento, a seguito delle dimissioni presentate a novembre dal vice-coordinatore Andrea Grassoperoni, si è nfatti reso necessario- come lo scorso settembre quando invece si erano dimessi coordinatore e vice coordinatore – procedere a una nuova elezione che ha portato alla riconferma al vertice del coordinatore del gruppo di Protezione Civile Gabrielle Bertonati con 21 voti a favore, vice-coordinatore sarà invece Giovanni Di Maso che ha ottenuto 4 preferenze.



Attualmente i componenti del gruppo sarzanese sono 43 anche se, con altri 4 ingressi previsti per la prossima settimana, il gruppo arriverà a contare su ben 47 volontari. In più, nei tempi e nei modi dovuti, tutti i volontari stanno seguendo il percorso formativo previsto: 7 su 7 hanno infatti da poco svolto e superato il corso per il cosiddetto modulo A2 che certifica l’abilitazione allo svolgimento dei compiti affidati al volontario di protezione civile.



“A tutti - dichiara l’assessore alla Protezione Civile Stefano Torri - auguro buon lavoro con la consapevolezza e l’orgoglio da parte della città di un’ottima squadra, che potremo sempre migliorare dato che le porte del volontariato sono sempre aperte. Come Amministrazione lavoriamo costantemente per mettere a disposizione di questo gruppo tutti gli strumenti e i mezzi necessari, oltre alla formazione propedeutica allo svolgimento di un compito tanto importante come quello del volontario di protezione civile che, soprattutto nei momenti difficili, si rivela fondamentale per i cittadini. Rispetto a quando ci siamo insediati, anche ascoltando i consigli dei volontari, la squadra di protezione civile ha ora a disposizione una nuova sede, nuovi mezzi e nuovi dispositivi di protezione individuale. Buon lavoro al nuovo coordinatore e al vice-coordinatore e un sincero ringraziamento a loro come a ogni volontario che ha dedicato un istante al servizio della città”