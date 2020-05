Protesti sui titoli di credito rinviati a fine agosto, soddisfazione anche a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Grazie all'approvazione dell'emendamento proposto dai senatori di Italia Viva nell'ambito del Decreto Liquidità, sono stati sospesi e rinviati a fine agosto 2020 i protesti dei titoli di credito per i commercianti. Una vittoria anche per Monia Petreni, titolare di un'attività commerciale di Sarzana che nelle scorse settimane aveva portato il tema all'attenzione nazionale facendosi portavoce della preoccupazione di tanti colleghi, non solo a livello cittadino. “Ringrazio i senatori che hanno preso a cuore la problematica – osserva – dei commercianti che rischiavano con i protesti dei titoli di non poter più accedere a prestiti e a finanziamenti. Questo emendamento consente a tanti commercianti di non subire il protesto dei titoli di credito consegnati ai fornitori in cambio della merce che è rimasta invenduti in questi due mesi di chiusura forzata dei negozi. I commercianti – conclude - possono tirare un sospiro di sollievo e dopo aver riaperto i negozi ricominciare a vendere la merce con maggiore tranquillità e serenità”.