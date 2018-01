Proseguono trattative con Renovo, domani crisi Marinella in consiglio

L'accordo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sindacati: "Dovremmo essere al dunque". Ordine del giorno di Chiappini chiede garanzie e chiarezza.

Sarzana - Val di Magra - A ventun giorni dal tavolo tecnico convocato in Comune dal sindaco Cavarra, l'accordo con Renovo non è stato ancora siglato e il clima di incertezza continua ad avvolgere la tenuta di Marinella e il futuro dei suoi lavoratori. Dall'incontro fra istituzioni, liquidatori e rappresentanti sindacali, era emersa la possibilità di poter chiudere la trattativa fra l'azienda mantovana e la proprietà entro metà gennaio, per poter iniziare a pianificare sia a brevissimo che a medio termine l'attività della fattoria. Un'intesa però che non è stata ancora trovata, nonostante tutte le parti in causa continuino a lavorare per lo stesso obiettivo.



“Ad oggi non ci sono novità – spiegano a CdS Luca Comiti e Valter Bertolini di Cgil e Cisl – siamo costantemente in contatto ma attendiamo una risposta definitiva. Le trattative proseguono, così come i sopralluoghi in loco dei responsabili di Renovo che erano qui anche ieri. Dovremmo essere al dunque – aggiungono – e il “si” definitivo potrebbe arrivare nei prossimi giorni”.



Domani intanto tornerà ad occuparsi dell'argomento anche il consiglio comunale con un ordine del giorno presentato dal consigliere Valter Chiappini (Sarzana in movimento) relativo all'acquisto della società Marinella Spa da parte di Renovo. Un odg urgente che dà mandato a Consiglio, sindaco e giunta di “chiedere a Renovo di ottemperare al suo impegno di coinvolgimento delle comunità locali fornendo urgentemente al consiglio comunale le linee guida e i dettagli, almeno di massima, del progetto o dei progetti per ogni singolo comparto”. Nel suo documento Chiappini osserva inoltre come la “mission” della società che sta portando avanti la trattativa è finalizzata prevalentemente “alla produzione di combustibile o energia da termovalorizzazione di biomasse”. “L'amministrazione – aggiunge – ha appena assegnato l'incarico di progettare il nuovo puc, in cui le aree già citate sono parte importantissima e determinante per il futuro del territorio comunale dove, quindi, il futuro della vasta area oggi in liquidazione di proprietà di Marinella Spa dovrà trovare adeguati spazi progettuali e normativi”.