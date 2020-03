Prosegue il servizio "Nessuno è solo", Torri: "Grazie ai volontari"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il servizio del Comune di Sarzana “Nessuno è solo” per il trasporto gratuito di beni di prima necessità a domicilio per anziani, immunodepressi e fasce deboli del tessuto cittadino.

“Oggi insieme ai volontari della Protezione Civile abbiamo fatto la spesa al supermercato per le persone che hanno chiamato questa mattina – ha scritto ieri l'assessore Torri - se avete bisogno, domattina chiamate e verremo anche a casa vostra. Ringrazio il nostro gruppo di Volontari di Protezione Civile per aver aderito con entusiasmo a questa iniziativa della nostra Amministrazione. Questo – ha aggiunto - è un momento difficile, dobbiamo per forza di cose rinunciare a un po' della nostra libertà individuale per ritrovare il prima possibile il benessere della comunità. Chi può resti a casa dimostrando in questa decisione il senso civico e l'orgoglio di essere italiani. Per chi ha bisogno, ci siamo noi”. Il servizio può essere richiesto ai numeri 0187614300 e 0187614315.