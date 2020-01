Prorogato l'avviso per l'affidamento dell'Orto botanico

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia ha deciso di prorogare l'avviso di manifestazione di interesse per la concessione in comodato d'uso ad associazioni l'Orto botanico di Montemarcello e l'area verde di pertinenza del fabbricato adiacente. Le realtà interessate avevano infatti tempo fino a Mezzogiorno di oggi ma l'ente ha scelto di spostare il termine ultimo al 15 febbraio per dare più tempo agli interessati di poter formulare la propria adesione. Partecipanti che non mancano visto che il Comune aveva scelto di aprire al comodato d'uso gratuito proprio dopo le proposte che erano giunte agli uffici competenti, con l'obiettivo di concedere la struttura ad associazioni “senza finalità di lucro che svolgano attività turistico ricreative, sportive o sociali” per “la promozione di attività turistico ricreative nell'ambito della fruizione sentieristica locale e nella valorizzazione della biodiversità ambientale sotto gli aspetti vegetazionali e faunistici della struttura inserita nella rete degli orti botanici, giardini botanici e vivai delle aree protette della Regione Liguria”. La durata del comodato è stata stabilita in quattro anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione (tutto il materiale è reperibile sul sito del Comune).

L'obiettivo della giunta è quello di arrivare ad un affidamento dell'orto botanico a fine febbraio.