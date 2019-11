Prorogato il pagamento delle ingiunzioni di pagamento dei tributi dovuti

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha deciso di andare incontro alle esigenze di cittadini in difficoltà prorogando l'adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, già notificate entro il 31 dicembre 2017, fino alla fine dell'anno in corso. Su proposta dell'assessore al Bilancio, Daniele Baroni, l'amministrazione Ponzanelli ha dunque stabilito di “allungare” di alcune settimane l'opportunità offerta ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria entro ma non oltre il 31 dicembre 2019 evitando il pagamento di sanzioni. Presto sarà all'esame del Consiglio comunale anche la proposta di modifica del regolamento sulle entrate.



“Abbiamo scelto di offrire ai cittadini di Sarzana l'opportunità di sistemare la propria situazione debitoria andando incontro alle loro esigenze - spiega l'assessore Baroni -. Si tratta di un'opportunità da cogliere e per questo invito i

cittadini a rivolgersi ai nostri uffici. Dal canto nostro, una volta scaduto il termine non potremo fare altro che procedere alla riscossione coattiva dei crediti vantati dall'ente”.