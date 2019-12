Proroga 'tecnica' per la gestione della Sabbadini

Sarzana - Val di Magra - Proroga 'tecnica' per la gestione globale della Sabbadini di Sarzana da tempo scaduta e già prorogata per l'intero 2019. Il responsabile dell'area 2 Giuliano Caso ha firmato questa mattina il documento che consentirà all'Ati composta da Coopselios, Cir e Cress di proseguire nell'attività di gestione fino a quando non sarà individuato un nuovo contraente. Il provvedimento odierno infatti prevede che la procedura di gara per arrivare al nuovo soggetto, sia avviata adottando la determina a contrarre entro il primo trimestre del 2020.

Come detto l'attuale servizio di gestione risulta scaduto e “la gara per il nuovo affidamento del servizio si presenta particolarmente complessa e che è necessario, considerata la natura di servizio di fondamentale importanza sociale, garantire in ogni caso la continuità dello stesso, senza interruzioni, nelle more della definizione e del perfezionamento della nuova gara, fino all'affidamento definitivo del nuovo affidatario”. Contestualmente l'amministrazione ha provveduto anche ad assumere l'impegno di spesa per il periodo necessario alla proroga tecnica, dando atto che “l'ammontare annuale presunto della spesa per il pagamento dei servizi in questione è pari a 450mila euro”, somma che trova copertura nel capitolo specifico del bilancio pluriennale.