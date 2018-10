Pronto per l’inaugurazione l’appartamento didattico per i diversamente abili

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurato domani pomeriggio alle 15 in via Muccini il nuovo appartamento didattico per i cittadini diversamente abili della Val di Magra il cui progetto era stato approvato dalla precedente amministrazione.

La creazione di un “appartamento didattico” ubicato nel Comune di Sarzana, centrale per il Distretto socio-sanitario della Val Di Magra è stato avviato con l’ambizioso progetto di costituire una vera e propria palestra per la vita attiva di ragazzi del territorio con diversa abilità intellettiva e motoria.



Il progetto, della durata di 12 mesi sarà condotto da un team di psicologi\psicoterapeuti, che avranno diversi compiti. Inizialmente redigeranno un progetto personalizzato riguardante le abilità e le competenze di base di ogni partecipante con l’obbiettivo di creare una base da cui partire per raggiungere il massimo livello di autonomia possibile in base alle caratteristiche di ogni ragazzo, con la prospettiva futura di una vita autonoma e il più possibile indipendente.



I ragazzi frequenteranno l’appartamento una settimana al mese per un anno. All’interno dell’appartamento saranno supportati da un team di educatori che, basandosi sul profilo personale di ogni ragazzo e tramite precise metodologie educative favoriranno lo sviluppo di abilità non presenti nei ragazzi, e il miglioramento di quelle abilità che posseggono ma che non sono in grado di padroneggiare in modo autonomo.

Un ruolo centrale lo avranno anche le famiglie dei partecipanti che, tramite lavori di gruppo a cadenza mensile avranno la possibilità di confrontarsi con gli psicologi riguardo alle proprie paure e dubbi ma anche ricevere un feedback sul processo di autonomia dei loro figli. Lo scopo è di supportare le famiglie in un momento di cambiamento così importante: spesso il distacco viene vissuto come un momento di sofferenza. E’ importante il coinvolgimento delle famiglie anche per generalizzare il più possibile le strategie e le competenze apprese all’interno del progetto, in modo da facilitare la loro messa in atto anche in contesti diversi dall’appartamento didattico.



Con lo stesso intento il gruppo di psicologi fornirà supporto in percorsi di gruppo e di supervisione una volta al mese agli educatori ai ragazzi coinvolti nel progetto.



La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo regionale di vita indipendente, al lavoro di equipe svolto da Assistente Sociale del Distretto con il Servizio ASL Disabili dei distretti 19 e 17. I Comuni della Vallata del Magra (Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, Sarzana, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure) hanno finanziato con proprie risorse l’acquisto degli arredi . L’Associazione “Nessuno Escluso” si occuperà di coordinare le varie figure coinvolte nel progetto.