Pronto il piano per adeguare scuole sarzanesi a contenimento Covid

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana partecipertà all'avviso pubblico del Miur per ottenere il contributo necessario agli interventi da realizzare nelle scuole cittadine per l'adattamento e l'adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche in realazione al contenimento del rischio da Covid-19 per l'anno 2020-2021. Un intervento complessivo da novantamila euro che interesserà sei plessi fra centro storico, Marinella, Sarzanello, Crociata e Falcinello.



Nella scuola materna Mattazoni di viale della Pace (intervento stimato in 12.000 euro) si prevede la fornitura e l'installazione di pareti fisse modulari ed attrezzate nell'atrio, al fine di ottenere 2 nuovi spazi didattici funzionali al contenimento del rischio da Covid-19, destinati a gruppi contenuti di alunni.

Per la scuola materna Lalli di viale 21 Luglio (intervento da 5.000 euro) si prevede la fornitura e l'installazione di pareti fisse modulari nel refettorio, al fine di ottenere spazi distinti. Nella scuola materna di Sarzanello (preventivo di 3.000 euro) si prevede invece la fornitura e l'installazione di una parete fissa modulare nel refettorio, al fine di ottenere spazi distinti funzionali al contenimento. Ammonta a undicimila euro la previsione di spesa per la scuola elementare capoluogo di Crociata per la fornitura e l'installazione di pareti fisse modulari ed attrezzate nell'atrio, al fine di ottenere un nuovo spazio didattico destinato a gruppi contenuti di alunni.



L'intervento più consistente (35mila euro) riguarderà le Poggi Carducci con la fornitura di nuovi banchi scolastici completi di sedie (circa 500 postazioni), in sostituzione degli esistenti. “I nuovi banchi di dimensioni standard consentiranno una più razionale disposizione delle postazioni in modo da soddisfare il giusto distanziamento tra gli alunni e quindi contenimento del rischio da Covid-19; i banchi attuali infatti presentano varie dimensioni, appartenendo a più forniture e più tipologie differenti, e non consentono la disposizione conformemente alle misure di sicurezza attuali”.

Peer la scuola elementare di Ghiaia di Falcinello (12.000 euro) è prevista la fornitura ed installazione di attrezzature idonee alla creazione di un'aula o laboratorio didattico esterno, utilizzando il cortile esistente pavimentato adiacente alla scuola. “Ciò consentirà agli alunni e ai docenti di fruire di uno spazio verde attrezzato, adeguatamente dotato di tavoli e sedie da esterno, dove svolgere attività didattica e/o ludico/ricreativa, sfruttando le potenzialità di un “giardino” all'aperto inserito nel contesto naturale del quartiere e direttamente accessibile dalla scuola; la struttura del manufatto sarà in materiale idoneo, legno o metallo, ed avrà le dimensioni standard di un'aula scolastica”.

Infine Marinella dove serviranno dodicimila euro per un intervento del tutto analogo a quello di Ghiaia.