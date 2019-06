Pronto il bando per la gestione del centro sociale di Battifollo

Sarzana - Val di Magra - I soggetti interessati avranno tempo fino alle 12.00 di lunedì 17 giugno per presentare la domanda per la gestione del centro sociale di Battifollo, al cento di un aspro dibattito politico nelle ultime settimane. Dopo aver approvato meno di un mese fa (QUI) le linee guida la giunta Ponzanelli ha dato via libera al bando di gara che avrà una durata di 3 anni, decorrenti dalla data di assegnazione, con facoltà di rinnovo per altri tre anni. Il canone di concessione è stato stimato dall'Area Tecnica del Comune in 912,80 euro mensili e ridotto del 75% a fronte della natura giuridica dei soggetti ammessi a gara (senza fini di lucro) e portato così a 228,20 euro. Il giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande, nominata anche la commissione composta da tre dipendenti comunali e presieduta dal dirigente dell'ufficio patrimonio, saranno aperti i plichi in seduta pubblica per la verifica della documentazione. Successivamente i soggetti ritenuti idonei saranno valutati con punteggi che definiranno l'aggiudicatario.