Pronti a partire i centri estivi del Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La Giunta sarzanese ha approvato la proposta del sindaco, nonché assessore alle politiche per l’infanzia e disabilità, Cristina Ponzanelli che stanzia circa 113mila euro per l’attivazione dei centri estivi a Sarzana per bambini di età compresa tra 0 e 13 anni, che prenderanno il via dal prossimo 22 giugno e che saranno attivi fino al 14 agosto.



Un altro passo verso la normalità del post Covid e, soprattutto, un aiuto concreto alle famiglie e la ripresa dei percorsi di crescita e socializzazione di bambini e ragazzi.



I progetti presentati dai soggetti proponenti prevedono proposte mirate e dedicate per fasce di età, nel rispetto delle disposizioni anti-contagio da coronavirus, privilegiando gli spazi all’aperto, con accoglimento scaglionato dei bambini, organizzazione delle attività in piccoli gruppi, adozione di norme igienico sanitarie personali e costante sanificazione di spazi e oggetti utilizzati.



Nessuna rinuncia alle attività ludico-didattiche, molto importanti per lo sviluppo e la crescita dei bambini, che verranno coinvolti in laboratori di canto, teatrali e musicali, giochi di movimento, laboratori manuali creativi.





“Sarzana è una città a misura di bambino e della famiglie, anche d'estate e in periodi complessi come quello che stiamo vivendo – ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli. - Abbiamo voluto dare una risposta ai bambini e alle famiglie che, dopo mesi difficili, possono finalmente accedere a questa opportunità. Pur nelle note difficoltà finanziarie che stanno investendo tutti gli enti comunali italiani, abbiamo voluto con forza destinare importanti risorse a questo fondamentale servizio, per garantire ai bambini le stesse opportunità della scorsa estate senza aumento, per le famiglie, dei costi inevitabilmente lievitati per la necessità delle ripetute sanificazioni e per il numero di operatori coinvolti in relazione alla costituzione di piccoli gruppi di bambini, come previsto dalle vigenti linee guida. Siamo felici che i bambini possano finalmente ritrovarsi e divertirsi in sicurezza”.





Nel dettaglio dunque i centri estivi sarzanesi sono così articolati:



dal 29 giugno al 7 agosto, centro estivo presso l’asilo nido Tendola e le relative aree verdi, fascia di età 0 - 5 anni, gestione cooperativa Coopselios



Saranno gestiti dalla cooperativa Lindbergh, in ATI con la cooperativa Elleuno, i centri estivi che si terranno:



dal 22 giugno al 14 agosto, presso la scuola della Crociata, fascia di età compresa tra i 7 e 13



dal 6 al 31 luglio, presso la scuola Mattazzoni e in parte presso l’arenile di Marinella, fascia di età 3- 6 anni.



Nei centri saranno coinvolti anche i bambini e ragazzi con disabilità con costi a carico del Comune.



Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente alle cooperative ai seguenti recapiti:

Coop Lindbergh: 0187 422478 -338 5235269 info@cooperativalindbergh.it;

Coop. Coopselios 3666510268 Sabrina coord-ni-tendola@coopselios.com



In caso di numero di richieste superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri fondamentali: situazione di diversa abilità; segnalazione di situazioni di fragilità da parte dei servizi sociali; situazione lavorativa dei genitori (orari di lavoro, possibilità di smart working) e composizione del nucleo familiare.