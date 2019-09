Pronte nuove asfaltature, lavori anche alla rotonda del Centroluna

Sarzana - Val di Magra - Con la determina odierna dei Lavori Pubblici, il Comune di Sarzana ha provveduto ad appaltare i lavori di realizzazione di interventi di sicurezza della viabilità che prevedono attese asfaltature in alcune strade cittadine.

Nel dettaglio il provvedimento – che prevede un investimento totale di circa 95mila euro (grazie ai ribassi) – riguarda Via Alta, viale della Pace, via Muccini, e la rotatoria di fronte al Centroluna su via Cisa. Proprio quest'ultimo è uno degli interventi più importanti a causa degli avvallamenti che si sono creati attorno alla rotonda, e sarà realizzato dalla ditta Cemenbit in orari notturni per non gravare sulla viabilità. L'asfaltatura di via Muccini sarà invece eseguita dall'Edilizia del Comm. Belli Luigi e Figli mentre Ediltecnica Srl si occuperà del viale della Pace e La Vallata Asfalti di via Alta.

Nei prossimi giorni il Comune indicherà il cronoprogramma dei lavori.