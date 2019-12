Proloco Sarzana, ecco gli eletti nel consiglio. Muraglia il più votato

Sarzana - Val di Magra - Si sono tenute nella giornata di oggi alla Casa del mutilato di Via Landinelli le elezioni per il Consiglio direttivo della neonata Proloco di Sarzana. Alta l'affluenza alla consultazione: hanno preso parte al voto 77 soci fondatori su 93, quasi l'83 per cento. 76 le schede valide, una nulla, nessuna bianca. I partecipanti potevano esprimere un massimo di cinque preferenze a testa, distribuendole tra i tredici candidati. Il più votato è stato il gioielliere Stefano Muraglia, che ha ottenuto 55 preferenze. Gli altri otto eletti: David Paruano (53), Massimo Baruzzo (32), Francesca Bertolla (32), Massimo Pesucci (22), Katia Demi (17), Luca Pastina (15), Sheila Cabano (14), Maro Lo Re (14). Non ce l'hanno fatta Rolando Antognoli, Lorella Baudoni, Sara Di Martino e Mirella Mafrica. Adesso spetta a Stefano Muraglia, consigliere 'anziano' in quanto più votato, convocare entro dieci giorni la prima riunione del Consiglio, nel corso della quale saranno eletti – dai nove e tra i nove presenti – il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario dell'associazione, che sarà quindi pronta a operare.