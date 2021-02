Progetto di riqualificazione di Marinella, al via gli incontri pubblici

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati, ha organizzato un calendario di incontri pubblici, attivato una casella di posta e aperto uno sportello dedicato per recepire le proposte e le idee per il recupero del Borgo di Marinella.

La partecipazione attiva dei cittadini, il coinvolgimento della popolazione e degli stakeholder è uno dei punti qualificanti del bando del Ministero delle Infrastrutture "Programmi Innovativi per la Qualità dell'Abitare" a cui Comune di Sarzana e Regione Liguria intendono partecipare presentando un progetto da 15milioni di euro per la riqualificazione ambientale, sociale, abitativa e culturale dell'ambito di Marinella mediante un insieme integrato di interventi che concorreranno alla riqualificazione del borgo storico, degli spazi pubblici e del litorale prospiciente.



Il primo incontro, con la Consulta di Marinella, la Pro Loco, l'Istituto scolastico ISA 13 e la Parrocchia, è in programma già per dopo domani, venerdì 12 febbraio alle ore 16.30 e si svolgerà sia in presenza, presso la sala consiliare di palazzo civico, che in modalità telematica.

Poi lunedì 15 febbraio alle ore 16.30 sarà la volta delle associazioni di categoria e dei sindacati che verranno ascoltati in modalità videoconferenza su zoom, così come avverrà per il terzo appuntamento fissato per giovedì 18 febbraio sempre alle ore 16.30 e dedicato alle associazioni no-profit.



A tutti gli incontri sarà presente il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, IRE Liguria, unitamente al progettista che ha elaborato la proposta di partecipazione al bando ministeriale.

Non solo. Come detto, proprio per favorire l'ascolto del territorio, l'Amministrazione Ponzanelli ha attivato anche una casella di posta elettronica a cui i cittadini e i soggetti interessati potranno inviare le loro proposte: l'indirizzo è bandomarinella.qualitadellabitare@comunesarzana.gov.it



Coloro che invece vorranno consegnare idee e suggerimenti direttamente a mano potranno farlo allo sportello aperto presso la biblioteca di Marinella nei giorni di apertura della stessa il martedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12 .

Come noto il progetto con il programma di rigenerazione del borgo di Marinella è stato presentato la scorsa settimana dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e dall'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola. Al programma stanno lavorando Regione Liguria, Comune di Sarzana e IRE Liguria (l'agenzia regionale per le Infrastrutture e Recupero Energia), insieme ad ARTE Spezia. L'obiettivo degli interventi è infatti riqualificare il patrimonio edilizio e storico del borgo di Marinella e degli spazi pubblici, intervenendo su una situazione di degrado e avviando su una parte del patrimonio acquisito ad uso pubblico interventi di recupero che siano da volano per l'iniziativa privata sul restante patrimonio abbandonato.