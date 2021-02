Progetto Botta, sì alla proroga per realizzare 33 alloggi a canone sostenibile

Sarzana - Val di Magra - Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con nota dello scorso 12 febbraio ha disposto e comunicato il differimento dei termini per la conclusione degli interventi residenziali di cui all'Accordo di Programma siglato il 26 Marzo 2008, inserito nell’ambito del cosiddetto Progetto Botta, a Regione Liguria. Il Settore Programmi Urbani complessi ed Edilizia della Regione, a sua volta, ha comunicato al Comune di Sarzana l'accoglimento della proroga dei termini per la realizzazione di 33 alloggi a canone sostenibile prevista entro dicembre 2021. Si tratta infatti del noto Accordo di Programma datato 2008 che prevedeva la realizzazione di 33 alloggi a canone sostenibile rimodulato successivamente con D.M. nr. 1111 del 19.11.2013, interamente finanziato da Regione Liguria con DGR 827/2008 e che ora, dopo l'invio di una documentazione integrativa da parte della stessa Regione, ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero alla ripresa dei lavori. "L'accoglimento della richiesta è certamente un atto positivo - spiega l'assessore all'urbanistica del Comune di Sarzana Barbara Campi - perché ci permette di evitare un grave danno alle casse dell'ente, anche se ci troviamo ad affrontare una questione di straordinaria complessità ereditata da lontano. Le affrontiamo come tante altre, contando ora che il soggetto attuatore rispetti la nuova scadenza del 12 dicembre 2021".