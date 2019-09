Procedura aperta per il completamento della piscina di Santa Caterina

Via all'iter per l'affidamento che dovrà avvenire entro il 31 dicembre per non perdere un milione e mezzo del CIPE. Tempi di esecuzione individuati in 425 giorni.

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha avviato martedì la procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di completamento dell'impianto natatoria di Santa Caterina. I tempi infatti non consentono di andare troppo oltre perché entro il 31 dicembre sarà necessario procedere all'affidamento congiunto per non perdere il finanziamento di un milione e mezzo del CIPE, indispensabile per terminare l'opera “incompiuta” ormai da troppo tempo.

Il 20 agosto scorso infatti la giunta Ponzanelli aveva approvato l'aggiornamento del progetto definitivo – al quale si aggiungono anche 318mila euro di contributo regionale – dando così il via all'iter che si svolgerà mediante una procedura aperta e con l'applicazione 'dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo'. In sede di offerta non saranno invece ribassabili i tempi di esecuzione individuati in 425 complessivi, 60 dei quali dalla data di aggiudicazione e i restanti per il completamento dei lavori.