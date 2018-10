Pro Loco di Ortonovo: "Ex scuola lasciata a marcire"

Sarzana - Val di Magra - Duro sfogo della Pro Loco della frazione Ortonovo che ieri ha pubblicato le foto dello stato in cui versa l'ex scuola elementare del paese definendolo “uno scempio causato dalla cattiva gestione del territorio da parte delle amministrazioni che si sono succedute al governo del Comune”.

“Questo edificio fatiscente – aggiungono i membri della Pro Loco - impossibile da non vedere, sia salendo al paese, sia dalla piazza principale, sia dal sagrato del Santuario, occupa uno dei punti meglio esposti e più suggestivi. Le Amministrazioni passate e presenti avrebbero potuto fare di questo luogo uno spazio di aggregazione oppure uno spazio di promozione turistica, o entrambi. Invece no. La linea politica della nostra amministrazione pare quella di asfaltare e pulire strade, nessun progetto lungimirante per il territorio. Questo schifo rimane qui, a ridosso del centro storico, difficile da non vedere anche per noi, che ce lo abbiamo sotto gli occhi da anni, a marcire sempre di più, mese dopo mese. Nemmeno l'ordinaria manutenzione che dovrebbe tenere pulita l'area e l'edificio dalle infestanti e chiudere i varchi aperti per impedire che dentro si annidino animali fastidiosi vicino all'abitato, e arrestare il degrado. Niente di niente”.